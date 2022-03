El bon temps va acompanyar la major part del diumenge i això va afavorir al bon desenvolupament de la Fira de la Ceba i el Calçot de Vila-sacra. «Després dels dubtes, de la por i de dir que plouria, tot va anar molt bé», admetia aquest dilluns passat l’alcaldessa, Maria Corbairan, molt satisfeta amb els resultats. Els mateixos firaires així li van transmetre a la segona tinent d’alcalde, Sílvia Bayona. També les felicitacions per la bona organització. A banda d’això no van obviar quelcom que ja estan percebent en altres fires: «Hi ha molta afluència de gent però aquesta no gasta tant».

La parada estrella, sens dubte, va ser la dels productors de ceba i calçot local que van veure com el producte s’anava venent. L’alcaldessa remarcava l’alta participació i assistència als actes paral·lels. És el cas de l’exhibició de cotxes híbrids i elèctrics, les sardanes i la ruta per conèixer els ocells locals que va incloure l’alliberament d’un aligot, fet que va generar molta expectació. «Ha estat una festa molt cívica», assegurava tot explicant que els firaires ho van deixar tot net i polit. També va avançar que aquesta setmana fan una reunió de valoració per determinar les coses a millorar.