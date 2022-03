El gironí Jaime Jorge presenta Valentina y el reloj del tiempo a la Biblioteca Fages de Climent de Figueres, dijous 10 de març, a partir de dos quarts de set de la tarda, acompanyat pel periodista Carles B. Gorbs.

Valentina y el reloj del tiempo explica la història d’una noia joveneta, de tot just dinou anys, que rep una carta del seu oncle que ella ni sap que existia, dient que ha rebut la seva herència. En conèixer aquesta notícia, parlarà amb la seva àvia exigint-li explicacions. Ella no sabia que tenia més família, només coneixia la seva àvia i aquesta li va dir que el seu oncle estava boig perquè només pensava en els viatges en el temps. Així que agafa un avió cap a Lucerna (Suïssa) per recollir l'herència i saber què li va passar als seus pares quan ella era petita. Sense adonar-se'n es troba enmig d'una Guerra entre Agències. És en aquest punt en què comença l'aventura de la Valentina, la més emocionant de la seva vida, que el lector haurà de descobrir.

Aquesta és la primera novel·la de Jaime Jorge, i des de l'editorial Avant confien que "no sigui l'última".