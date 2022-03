Les Jornades ADEVIC, centrades en l'educació i la formació viàries per a usuaris/es de motocicleta, tindran lloc al Teatre Municipal El Jardí de Figueres els pròxims dies 1, 2 i 3 de juny. La iniciativa convertirà la ciutat en la capital de l'educació viària durant la celebració de les jornades, que pretenen reunir centenars de professionals i apassionats del sector. El seu objectiu principal és posar en comú punts de vista, potenciar les interrelacions i establir sinergies entre els experts del sector per, en última instància, redactar documents en comú que permetin dur a terme una formació i educació viàries més homogeneïtzades, que serveixin durant les diferents etapes del cicle vital dels usuaris/es de la motocicleta.

Aquestes jornades s'estructuren al voltant de diversos eixos temàtics relacionats amb la formació viària per a usuaris/es de motocicleta, amb els quals s'establiran treballs de grup i taules rodones. A part, hi haurà diverses activitats paral·leles en espais adjacents al Teatre i en diferents punts propers de la mateixa ciutat: activitats formatives per a alumnes de cicles formatius d'electromecànica de Figueres, exposició de carpes de material del sector obertes al públic, demostracions pràctiques de conducció de motocicleta, proves de vehicles i materials...

Les Jornades ADEVIC són organitzades per l'Associació pel Desenvolupament de l'Educació Viària a Catalunya (ADEVIC) i la Federación Estatal de Técnicos de Educación Vial (FETEVI), entitats sense ànim de lucre i equivalents a nivell català i estatal. Celebraran també la 30a Jornada Tècnica ADEVIC i la 14a Jornada Estatal de FETEVI. Enguany, la proposta compta amb la participació activa d'ANESDOR, l'Asociación Nacional de Empresas del Sector Dos Ruedas, que representa més del 95% de les marques del sector; i també compta amb el suport del Servei Català de Trànsit i de la Dirección General de Tráfico.