L'equip de voluntaris del Banc de Sang continua amb la tasca de desplegar les unitats d'extracció de sang per arribar a com més població millor. Aquest mes de març la comarca de l'Alt Empordà torna a organitzar diferents jornades de donació a diversos municipis. Preneu nota dels llocs, els dies i les hores on podeu anar a fer aquest gest altruïsta:

Divendres, 4 de març Llançà, a la Casa de la Cultura, de 17 a 21 hores. Dimecres, 9 de març Navata, al Centre Cívic, de 17 a 21 hores. Dilluns, 14 de març El Port de la Selva, a l'espai del Port, de 17 a 21 hores. Dissabte, 26 de març Figueres, bus a la plaça Catalunya, de 10 a 14 hores i de 16 a 20 hores. Campanya conjunta amb els Bombers de la Generalitat. Dilluns, 28 de març Fortià, centre agrícola i social, de 17 a 21 hores. Dimarts, 29 de març La Jonquera, a la Societat, de 17 a 21 hores. Dimecres, 30 de març Vilamacolum, a la Sala Polivalent, de 17 a 21 hores. Dijous, 31 de març Palau-Savardera, al Centre Cívic, de 17 a 21 hores.