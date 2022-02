L’octubre passat es va presentar a la Fira Mediterrània de Manresa l’Orquestra de Músiques d’Arrel de Catalunya (OMAC), un projecte únic i innovador integrat per una trentena de joves i solvents músics d’arreu dels Països Catalans –alguns molt reconeguts–, d’estils que van des del tradicional, el jazz o la clàssica. Un dels intèrprets d’aquesta aventura és el graller figuerenc Ivó Jordà. L’orquestra viu immersa ara en la primera gira per presentar el seu flamant espectacle, Trencadís. Diumenge, a les 7 de la tarda, fa parada al Teatre El Jardí de Figueres on tenen previst estrenar una peça instrumental.

La idea d’impulsar aquesta nova orquestra professional, on preval la qualitat i també la paritat, sorgeix de Marçal Ramon i es vincula al món educatiu, concretament, a l’aula de música tradicional i popular d’El Tecler de Tarragona. La proposta va anar creixent i rebent molts suports a escala logística i econòmica. Després de quatre concerts oferts l’any passat, aquest 2022 vol ser «l’any de la consolidació», assegura Jordà. En dona fe la gira que han confeccionat i que els durà, després de Figueres, a tocar a Reus, el Palau de la Música a Barcelona, Granollers, Vilanova i la Geltrú i Esterri d’Àneu, dins el Dansàneu. Trencadís és un concert compost i dirigit per Dani López, un jove compositor d’Olot, qui ha musicat dotze poemes de poetes i poetesses actuals dels Països Catalans com Josep Pedrals, Clara Fiol, Anna Gual, Rosa Vilanova, Enric Casasses, Sònia Moya, Mireia Calafell i Juana Dolores Romero. Al projecte, que s’ha inspirat de l’antic arxiu de cançons tradicionals que el divulgador de folklore Artur Blasco va crear amb avis i àvies, principalment del Pirineu, s’hi ha sumat la cantant menorquina Anna Ferrer que interpreta les peces. Ivó Jordà admet que «fer coses noves sempre és bo i més d’aquesta envergadura», que el fet d’integrar estils diversos atrau públic molt ampli. «És un muntatge que té deixos de tot i arriba fàcilment», comenta. A Figueres han volgut, però, donar-li un toc estrenant una peça instrumental, composta pel mateix Dani López. Era una mancança que tenien i que els va fer notar l’auditori. Aquesta obra permetrà lluir exclusivament als músics de l’orquestra. A més, des d’ara i fins al 25 de març, quan està previst que surti el primer disc –un llibre-cd amb tots els poemes– la formació va presentant singles amb videoclips que ja es poden veure al canal de YouTube l’OMAC.