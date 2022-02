La soprano i professora de cant Clara Valero té previst oferir una conferència entorn de les heroïnes del compositor italià Puccini, aquest dissabte a les 8 del vespre a la llibreria social Taberna Libraria de Figueres. L’acte, que forma part de les propostes culturals d’aquest espai dedicat al món del llibre de segona mà, s’acompanya de la projecció d’un documental que inclou fragments d’òpera i també aprofundeix en la vida de l’autor. A més a més, per completar la proposta i per satisfacció dels assistents, Clara Valero, que també és llicenciada en història de l’art, en l’especialitat de música, interpretarà una ària.