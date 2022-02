La diputada per ERC al Parlament de Catalunya, Jenn Díaz, presentarà a Roses el seu llibre Dona i poder, el divendres 4 de març. L'escriptora i política catalana va publicar aquesta obra l'octubre del 2020, en la qual explica en primera persona què vol dir ser dona i estar a prop del poder. Díaz aposta per fer-hi una crida a les dones per ocupar els llocs de poder recordant les sufragistes que van aconseguir el dret a vot.

Dona i poder no és només una explicació biogràfica, sinó que la diputada també s'hi pregunta si les dones realment poden decidir i com les seves decisions condicionen les seves accions. La presentació serà al Teatre Municipal, a partir de les 19 h. A Díaz, l'acompanyarà la tercera tinenta d'alcaldia de Roses, Esther Bonaterra. L'entrada és gratuïta, però cal fer reserva prèvia al mail de Roses Cultura.