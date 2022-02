L'Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga ha decidit suspendre un any més la Fira del Carbó davant la situació actual de la pandèmia. La festa estava prevista pel proper diumenge 6 de març.

En la Junta de Govern d'aquest dilluns, l'equip de govern ha decidit suspendre l'edició d'enguany de la Fira del Carbó. Segons informen des del consistori, aquesta decisió és fruit de les converses i l'acord pres amb la Junta Directiva del FC Sant Llorenç de la Muga, entitat coorganitzadora de l'esdeveniment.

Els organitzadors expliquen en un comunicat que les restriccions sanitàries vigents a principis d'any per la Covid-19 no han permès poder fer la pila carbonera com s'havia fet els darrers anys a l'entrada del poble. Això ha fet que no es pugui disposar del carbó, producte principal que dona nom a la Fira.

L'Ajuntament i el FC Sant Llorenç de la Muga demanen comprensió a totes les persones implicades per aquesta decisió "provocada per fets aliens a la nostra voluntat" i emplaça a tot el veïnat a participar més activament en les altres activitats que es programin amb posterioritat, quan la situació sanitària estigui normalitzada.