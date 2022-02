L’any 1932 Carme Montoriol i Puig (1892-1966) va publicar la que seria la seva única novel·la, Teresa o la vida amorosa d’una dona. Noranta anys després d’aquella primera i única edició, Brau Edicions aposta per reeditar-la dins la col·lecció «Les closes», de la qual té cura Joan Manuel Soldevilla, amb un pròleg de la filòloga Anna Maria Velaz qui fa anys que estudia i reivindica l’autora. Després d’uns mesos a l’espera, el llibre es presenta aquest divendres a dos quarts de vuit del vespre a la seu provisional del Casino Menestral de Figueres, sent el primer acte presencial d’Atenea des que va esclatar la pandèmia.

Filla de figuerencs i neboda de l’escriptor i polític Josep Puig Pujades, Carme Montoriol «era una dona feminista, avançada a l’època, republicana, decidida, que volia canviar les coses», comenta Velaz qui remarca la riquesa del llenguatge emprat per Montoriol en aquest llibre protagonitzat per una dona que veu estroncada la felicitat matrimonial per l’engany i la infidelitat del marit.