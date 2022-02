El concert de Ramon Aragall previst per aquest divendres 18 de febrer a les 20:30h a La Cate, dins del cicle 66 Butaques, s’ha suspès per motius aliens a l’organització. A causa d’una baixa a la formació artística per motius de salut, l’actuació s’ha hagut de suspendre temporalment, a l’espera de si es tornarà a programar en un futur. Els organitzadors informen que l’import de les entrades serà retornat automàticament. Per qualsevol dubte o consulta, qualsevol usuari es pot posar en contacte amb la organització a través del correu electrònic 66butaques@lacate.cat.