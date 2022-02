L’Ajuntament de Vilafant ha organitzat, per al proper 17 de febrer, a les 7 de la tarda, la xerrada que porta per títol La força transformadora de l’estació intermodal Figueres-Vilafant a càrrec de l’exalcalde de Figueres Joan Armangué, ferm defensor d’aquesta proposta on detallar la transformació que suposaria i la connexió amb les principals ciutats d’Europa. L’acte serà a les set de la tarda, a les instal·lacions del casal de la gent gran situat al nucli antic. La conferència serà presentada per l’alcaldessa de Vilafant, Consol Cantenys.