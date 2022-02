La Societat Unió Jonquerenca acull aquest dissabte, a les 6 de la tarda, l’espectacle de teatre familiar Laika, de Xirriquiteula Teatre. L’acció del muntatge, que ha recollit nombrosos premis, se situa l’any 1957 a Moscou, en plena guerra freda i cursa espacial. És en aquest context que una gosseta sobreviu pels carrers de la gelada ciutat. Poc s’imagina que el seu destí la portarà a l’espai dins la nau Spútnik II i passarà a la història de la humanitat com el primer ésser viu en orbitar al voltant de la Terra.

Xirriquiteula Teatre utilitza, en aquest espectacle, recomanat per a infants a partir de cinc anys, tècniques tan diverses com les retroprojeccions, el collage, els titelles, els autòmats i el gest. Amb Laika, la companyia va aconseguir els premis Drac d’Or al millor espectacle per al jurat infantil i a la millor escenografia de la Fira de Teatre de Titelles de Lleida el 2018. L’obra ha estat creada per Enric Cases, Marc Costa, Christian Olivé, Daniel Carreras i Iolanda Llansó.