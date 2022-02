Des de l’Associació DMD (Dret a Morir Dignament) volen contribuir a trencar el tabú de la mort amb els infants i promoure una reflexió crítica sobre aquest fet vital amb les famílies, amb la xerrada Els recursos literaris, eines per afrontar el tema de la mort amb els infants és el títol de la xerrada que es realitza el proper 12 de febrer a la Casa de Cultura. L’horari és a les dotze del migdia. Per assistir-hi cal realitzar inscripció prèvia a través de biblioteca@llanca.cat; per whatsapp al 650 924 527 o de forma presencial la mateixa biblioteca en horari d’atenció al públic.

Les criatures no estan preparades per encarar el tema de la mort perquè actualment, tot i que ens la serveixen en directe a les hores de dinar i sopar, quan fan el telenotícies, és un tema tabú, i nosaltres, tampoc, perquè ningú no ens ha preparat per poder parlar-ne amb normalitat a les aules. Una bona manera d’encarar el tema, de vacunar-nos-en i tenir una mica més de defenses si mai ens hi hem d’enfrontar a la nostra aula, és mitjançant la literatura tal com es vol explicar a la xerrada. L’associació Dret a Morir Dignament, DMD, és una entitat sense ànim de lucre fundada l’any 1984 que defensa la llibertat de tota persona a decidir el moment i la manera de posar fi a la seva vida, especialment quan pateix un deteriorament irreversible i un sofriment insuportable. Aquesta dignitat, reconeguda en el primer article dels drets humans, suposa el dret a viure i a morir d’acord amb els teus valors. Parlem d’autonomia, de capacitat de decidir.