L’artista Miquel Comas s’instal·la, a partir de divendres, a la Galeria El Claustre de Figueres. Ho fa amb la sèrie Transolitud on segueix explorant el tema de la solitud a través de la pintura. Tot i que no s’ha previst inauguració, Comas té previst ser a la sala aquest primer dia a partir de les 6 de la tarda per comentar l’obra.

La periodista cultural Cristina Masanés explica, en un text que acompanya el fulletó informatiu de l’exposició, que «el repte pictòric de Comas va més enllà de la figura (...) aquesta funciona més com un indici i no tant com una identitat». Masanés afegeix que «la identitat de les figures la posa, en bona part, el context o l’ambient. Un context urbà i sovint nocturn, de naus industrials i espais poligonals, d’arquitectures grans i fredes, i de llindes de portes per on entra la llum». La mostra es pot veure fins al 26 de febrer.