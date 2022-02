La biblioteca Víctor Català de l’Escala acull, aquest divendres, el muntatge per a nadons d’entre 0 i 3 anys, Musinfant. La música és capaç de fer fruir, arrossegar, relaxar i fer experimentar sensacions als infants, convertint-se en un bon mitjà d’aprenentatge, un instrument per despertar la seva curiositat. Treballen així les capacitats bàsiques com l’atenció, la percepció sonora i la memòria rítmica i melòdica contribuint al desenvolupament cognitiu de l’infant. Per assistir cal inscriure’s prèviament a la biblioteca trucanthi o enviant correu a biblioteca@lescala.cat.