Lluís Carballo (psicòleg i fotògraf), Rubén Sáez (Psicòleg del Centre Mèdic Illa de Salut) i El Tigre (poeta Tigre i advocat Tigre) oferiran, el proper 11 de febrer al centre cívic Creu de la Mà de Figueres, una conferència-presentació del projecte Em-Poder-Art-Te: Fotografia i autoestima. Xerrada foto-psico-poètica. El projecte s’exposa al mateix espai en una mostra que uneix fotogràfica psicologia i art per augmentar l’autoestima i l’empoderament femení, tant a nivell individual com social. Autoestima és tot el contrari de sentir-se superior o inferior. Sobre aquest concepte Lluís Carballo prepara uns tallers a partir del 17 de febrer al mateix centre cívic. «Per augmentar-la parlarem de: com neix, com la mirada dels altres ens condiciona, què és la vergonya i les diferents formes de reaccionar que existeixen quan l’auotoestima és baixa, així com què es pot fer al respecte per gestionar-la positivament» explica Carballo.