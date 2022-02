El període de la Guerra Civil a Roses és, avui en dia, un període històric molt poc estudiat. A diferència d’altres poblacions catalanes, que sí que tenen un treball de síntesi sobre aquest període, el cas rosinc és força curiós i no deixa de sobtar. Ara, un llibre vol posar llum a tot aquest temps. Es tracta d’El golf de Roses durant la guerra civil. 1936-1939 del doctor en Història Contemporània, Adrián Cabezas, un llibre que presenta ell mateix aquest dimecres a les 7 de la tarda al Teatre Municipal de Roses. L’acte és d’accés gratuït.

El golf de Roses durant la guerra civil. 1936-1939 té per objectiu centrar-se en tots aquells aspectes de caràcter bèl·lic que són desconeguts i que van tenir el golf de Roses com a protagonista, sobretot en totes les defenses amb què va comptar el litoral del golf, així com en els atacs i les amenaces de tota mena que va haver de patir al llarg de tota la guerra. Que l’hagi escrit Adrián Cabezas no és estrany, ja que es tracta d’un expert en el tema de la defensa de la costa catalana durant aquest tràgic període de la història a casa nostra. De fet, fa un temps, li va dedicar la seva tesi doctoral.