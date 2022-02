El proper 10 de febrer, l’Aula Magna Modest Prats de la Universitat de Girona acollirà el nomenant de doctor honoris causa al cineasta i productor figuerenc Pere Portabella. La Universitat li reconeix «la seva radicalitat en el món del cinema, l’apropament a les avantguardes i el compromís polític». Serà aquest un dels actes culminants d’un programa intens confeccionat entre la UdG i els ajuntaments de Figueres i Girona. Dos dies després, el 12 de febrer, la capital altempordanesa, ciutat natal de l’homenatjat, inaugurarà, en un Museu de l’Empordà remodelat, una exposició dedicada a la col·lecció d’art que el cineasta ha anat confegint al llarg de tota una vida.

«Pere Portabella és una figura de país, una persona que al llarg de la seva trajectòria ha estat en totes les batalles en el moment que havia de ser-hi, ha estat una figura clau», va assegurar l’expert en cinema, degà de la Facultat de Lletres de la UdG i padrí del doctorand, Àngel Quintana, durant la presentació dels actes, la setmana passada a Girona. Al seu torn, el cineasta va respondre amb absoluta humilitat: «No soc ningú sense vosaltres, i això ens passa a tots». Ment reflexiva, de paraula precisa, el cineasta no va obviar la «bombolla cultural insostenible insuportable» que es viu actualment i com «ningú té la solució, però tots tenim la capacitat de crear una circumstància per permetre un tomb radical».

L’exposició que es veurà a Figueres a partir del 12 de febrer, i que inicialment havia d’inaugurar-se el dia 5 però que s’ha retardat a causa de les obres, permetrà al públic gaudir d’obres d’artistes de gran renom com Picasso, Miró, Tàpies, Max Ernst o Miquel Barceló.