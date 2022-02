Poc a poc els pobles van recuperant la seva vida quotidiana i amb ella també les seves festes majors. Vila-sacra se suma al moviment i aquest diumenge celebra, en una versió més reduïda, la festa de Sant Blai.

Com és tradicional, la festa inclou l’ofici solemne en honor al patró. Es fa a les 12 del migdia a l’església de Sant Esteve. Tot seguit, la coral Veus Blanques ofereix un petit concert. Ja a la tarda, a partir de les 6, s’ha previst una representació teatral a càrrec de la companyia gironina LA113 que presenta l’obra Dues copes de menys. Escrita i dirigida per Àlex Sequera, tota l’acció es desgrana durant un sopar d’amics que es retroben després d’un temps i que evoluciona de forma terrible. El muntatge és una història sobre l’amistat en una etapa tan complexa de la vida com és l’entrada a l’edat adulta. Els protagonistes, papers interpretats pels actors Sandra Cendra, David Magaña, Paula García i Sergi Benet, ja no son els joves que feien bogeries a les festes de la universitat, però tampoc estan preparats per a convertir-se en els seus pares.