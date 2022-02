La-sala.online, d’Avinyonet de Puigventós, segueix amb el seu cicle de concerts aquest dijous de la mà de JaggenDas, una banda acústica formada l’any 2013 i que rendeix tribut amb covers de temes pop, rock i funky dels anys 70, 80 i 90 així com les rumbes-versions més actuals. La formació es caracteritza per la seva espontaneïtat i naturalitat durant els directes en els quals creen un ambient proper, alegre i natural. El concert de JaggenDas es pot seguir, a partir de dos quarts de deu del vespre, a través dels canals habituals de la-sala.online: per Twitch i el YouTube.