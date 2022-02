El Casal de l’Avi de la Jonquera ha inaugurat al seu local social una exposició de pintures d’un grup d’associats de l’entitat. L’exposició consta de trenta quadres cedits per deu artistes. A la inauguració, hi van assistir la regidora d’Acció Social, Míriam Lanero, les regidores Lluïsa Macias i Anna Pérez, i la professora de l’aula de pintura de Can Laporta, Laia Pol.

Les obres participants són de Rosa Casanovas, Josep Cruañas, Carles Gorris, Josep Guixeras, Isabel Llobet, Climent Llosa, Jaume Mach, Maria Engracia Mesquida, Esther Parès i Gloria Tusell. «És un orgull pel Casal de l’Avi disposar d’uns socis cultural i artísticament tant actius», assenyala la junta. L’exposició romandrà oberta, de dilluns a divendres, de 5 a 7 de la tarda, fins al 25 de febrer.