Cristina Simon Mencion (Cabanes, 1972) torna a casa aquest divendres, a Cabanes, per presentar el seu segon llibre (Im)perdonable crim d’amor. Advocada i mediadora d’ofici, formadora en habilitats comunicatives i lideratge emocional, Cristina Simon va iniciar-se en l’escriptura a través de la poesia i les cartes durant la infantesa i adolescència. No va ser, però, fins fa sis anys quan es va decidir a publicar el que seria el seu primer llibre, La bossa dels cors (Curbet Edicions). Aquest segon segueix el fil argumental de l'anterior plantejant la qüestió de si es pot perdonar o no un crim d’amor. Per la presentació a Cabanes, que es fa a la sala Sindicat a partir de les 19.30 hores, l'autora estarà acompanyada per l'advocat penalista Manel Mir Tomàs; la presidenta del Gremi de Llibreters, Maria Carme Ferrer i l'editor i poeta Roger Costa-Pau. L'acte l'organitza el Club de Lectura de Cabanes i l'editorial Llibres del Segle.