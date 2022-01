L’Ecomuseu-Farinera de Castelló d’Empúries acull, a partir d’aquest dissabte, l’exposició itinerant Catalunya, un país d’enginy i innovació produïda pel Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya. La mostra pensada per a tots els públics, que recull una trentena d’aportacions científiques i tècniques universals d’inventors i científics catalans, es pot visitar gratuïtament fins al 24 d’abril.

Al llarg dels segles, Catalunya ha estat bressol de nombroses aportacions d’abast mundial en els camps de la ciència i la tecnologia, aportacions que, en alguns casos, han revolucionat àmbits com la navegació, la indústria tèxtil o la medicina. L’exposició que ara es pot veure a Castelló es divideix en dos àmbits que representen dues grans etapes històriques: d’una banda, les aportacions fetes des de l’edat mitjana fins a la revolució industrial, i de l’altra, els avenços, descobriments, estudis i invents que s’han esdevingut des de la revolució industrial fins als nostres dies.

La petjada empordanesa també és present a la mostra on s’exhibeixen una quinzena d’objectes, com ara una rèplica numerada de l’astrolabi carolingi més antic que es coneix. Així hi trobem el submarí del figuerenc Narcís Monturiol (1859) o els avenços dins el camp matemàtic de Ferran Sunyer que va treballar per institucions com la NASA. Entre altres invents que es recullen hi ha l’astrolabi de Sunifred Llobet, de l’últim quart del segle X; la volta catalana (s. XVI); el pany de miquelet, un mecanisme de les armes de foc portàtils que servia per disparar de finals del segle XVI; la berguedana, una màquina de filar cotó de finals del segle XVIII; el telègraf elèctric de Francesc Salvà (1791); el tricicle Bonet (1890) o el pulsoreactor de Ramon Casanova (1917).