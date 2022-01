La galeria El Claustre de Figueres acaba d’inaugurar any i temporada amb l’exposició col·lectiva 5 de 5 que permet veure obra de creació recent de cinc artistes que comparteixen interès pel realisme, tot i que des d’òptiques diferents: Marcos Cárdenas, Alícia Grau, Joan Mateu, Perico Pastor i Josep M. Solà. 5 de 5 és una proposta que aquest espai d’art repeteix any rere any i que té el seu símil en el 5 de 10 que es fa al Claustre de Girona. Segons el comissari de la mostra, Jordi Roura, la unió gestada enguany fa que aquesta exposició sigui «dels 5 de 5 més potents dels darrers anys, tant pels pintors escollits com per les obres que presenten» cadascun d’ells.

Els cinc artistes escollits per aquest 5 de 5 no són uns desconeguts pel públic del Claustre. Potser, el més recent a incorporar-se al llistat de creadors és Josep Maria Solà (1970) de qui cal destacar el seu gust pel paisatge i l’hiperrealisme. «La meva obra està basada en la llum i el color captats al natural», explica el creador de Sant Feliu de Pallerols que ara exposa al costat de Perico Pastor (1953), un artista molt consolidat i reconegut, a qui ja es va poder veure a Figueres fa un temps, «un referent», com el titlla Roura, que ha sabut trobar el punt de fusió òptim entre el dibuix i la pintura tot i que amb una mirada més conceptual que la resta.

A tots cinc, però, els uneix «aquell punt de modernitat», aquella connexió amb el món present, amb l’entorn més proper com les escenes d’infants a la platja plasmades per Alícia Grau o el retorn de Joan Mateu a elements de la Mediterrània. Aquest present és tan palpable que algunes de les peces just quan acaben de sortir del taller. Són, doncs, cinc obres les que ha escollit cada artista, obres que sorprendran el públic com és el cas d’una peça rodona de temàtica vegetal d’un metre de diàmetre de Marcos Cárdenas.

La millor campanya de Nadal

Malgrat que no són gaire bons temps pel món de l’art, la galeria El Claustre s’ha mantingut amb fermesa gràcies al coixí dels socis. En aquest sentit, es confirma que la campanya de Nadal «ha estat una de les millors de la història», aconseguint captar un client més jove del que és el soci general del Claustre. Això s’explica, diu Roura, perquè potser molta gent, com que no pot viatjar, ha optat per «invertir en un quadre». «Hem passat molt temps tancats a casa, contemplant les parets i racons buits pensant com podríem omplir-los», explica Roura. A més, el fet que hagin anat tancant galeries, també els ha ajudat. Roura reconeix que encara hi ha moltes persones interessades en la pintura malgrat les tecnologies i les xarxes.