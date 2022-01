Degut a un cas positiu de Covid-19 a la companyia La Barque Acide, Figueres a Escena es veu obligat a suspendre l'espectacle The End is Nigh (La fi és a prop), previst per aquest diumenge a les 7 de la tarda al Teatre El Jardí de Figueres. Segons informen els organitzadors, estan treballant en trobar una nova data per reprogramar.

The End is Nigh (La fi és a prop) És un muntatge basat en l’apocalipsi del món que coneixem, de la societat i de l’ésser humà. L’espectacle, que forma part de Travesía, un projecte de cooperació Interreg cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea a través del POCTEFA, planteja una atmosfera alhora amenaçadora i absurda en què, més que mai, tot és possible. The end is nigh és un espectacle d’una hora i vint de durada, recomanat a partir de vuit anys, fresc, valent i molt visual, que inclou bones dosis d’humor negre. «És l’apocalipsi del món que coneixem, de la societat humana i de l’humà mateix. És l’apocalipsi dels marcs amb els quals hem estat creats perquè puguem viure normalment», expliquen els integrants de La Barque Acide, una companyia formada a Toulouse el 2016 que malgrat els pocs anys de rodatge que tenen asseguren ja compartir un llenguatge d’escena comú. Dins de l’equip també hi ha artistes espanyols com Carla Carnerero, de Valladolid. L’acompanyen Simon Burnouf, Steph Mouat, Marcelo Ferreira Nunes, Aidan Rolinson Rainford, Leo Rousselet, Maristella Tesio, Karita Tikka i Marie Vanpoulle. Entre malabars, cèrcol aeri, trapezi, acrobàcia i fil, els artistes que donen vida a La barque acide busquen fer coexistir diferents universos en el mateix espai-temps. En aquest, cadascun dels personatges tindran l’oportunitat d’exposar (una última vegada) la seva realitat, o el que queda d’ella, amb les seves paradoxes i perills. The end is nigh preserva l’aposta que s’està fent des dels teatres catalans per donar visibilitat a les arts escèniques circenses, a voltes massa poc conegudes.