Cabanes

Taula rodona. «Vivències d’un grup de teatre amateur»

Sala El Sindicat

A les 20 h

Castelló d'Empúries

Festa de la Candelera, del 28 de gener al 2 de febrer. Inauguració de l’exposició: «Els nostres municipis: una visió de les poblacions de l’alumnat de l’Institut de Castelló d’Empúries»

Façana Biblioteca Ramon Bordas i Estragués

A les 11 h

VI Cicle de Conferències. «Incògnites i singularitats en el campanar de la Basílica de Santa Maria de Castelló d’Empúries», a càrrec de Salvador Famoso i Arna

Sala Gòtica

A les 19 h

Festa de la Candelera. Espectacle d’humor Faixedas i Punt

Sala Municipal

A les 22.30 h

L'Escala

Bibliocontes amb l’espectacle Història de nassos: Contes per la pau, a càrrec de Núria Clemare

Biblioteca Víctor Català

A les 17.30 h

Per a nenes i nens de 4 a 9 anys

Figueres

La Mostra Muntanya i Aventura: Xerrada instituts Sergi Unanue

Teatre El Jardí

A les 10.30 h

Contes per a nadons (- 3 anys). Història d’un jardí, amb Eva González

Biblioteca Fages de Climent

A les 16.30 i 18 h

Descobreix jocs de taula!, a càrrec de Coach Galàctic

Oficina Jove de l’Alt Empordà

De 18.30 a 20 h

De 14 a 29 anys

Gratuït

La Mostra Muntanya i Aventura: Presentació de l’Associació Roca Nua

Cercle Sport

A les 19 h

Teatre Història d’un senglar (o alguna cosa de Ricard)

La Cate

A les 20 h

La Mostra Muntanya i Aventura: Conferència de Sergi Unanue

Teatre El Jardí

A les 21 h

La Jonquera

Presentació del llibre A dos pams del cel, de Joan Carles Subirana. Benvinguda i presentació a càrrec de l’alcaldessa de la Jonquera

Sala d’actes del Casal de l’Avi

A les 19 h

Llers

Presentació del llibre El brigada de l’Hotel Florida, d’Octavi Dalmau, a càrrec de la periodista Sònia Pau, l’historiador Alfons Romero i l’autor

Castell de Llers

A les 19 h

Roses

Visita guiada al port de pesca i a la subhasta de peix

Port de pesca

A les 16.30 h

Preu: 6 € adults i 3,5 € nens (6-17 anys)

Roses Solidària amb la Palma

Teatre Municipal

A les 17 h

Preu: 10 €

Es realitzarà un sorteig de diferents lots aportats solidàriament per restaurants i comerços de Roses

El colibrí, de Sandro Veronesi, a càrrec de Mercè Lentijo

Biblioteca Jaume Vicens Vives

A les 19.30 h

Inscripcions: al tel. 972 15 09 28 o presencialment a la biblioteca.

Dissabte 29

Cabanes

Presentació de la revista Alberes

Plaça dels Doctors Heras

A les 12 h

Castelló d'Empúries

VI Cicle de Conferències – Visites comentades. Cinc espais medievals de la vila de Castelló d’Empúries, a càrrec de Josep M. Gironella i Granés

Davant Casal de Castelló (Pl. Catalunya)

A les 10 h

Festa de la Candelera. Taller familiar creatiu: Aprenem a fer espelmes per la Candelera

Ecomuseu Farinera

A les 11 h

Preu 2€

Inscripcions al tel. 972 250 512

Lliurament Espiga i Timó

Capella Santa Clara

A les 11 h

Audició de sardanes Cobla Rossinyolets

Plaça dels Homes

A les 12 h

Espectacle infantil Més Tumàcat

Sala Municipal

A les 17 h

Inauguració exposició Catalunya, un país d’enginy i innovació

Ecomuseu Farinera

A les 18 h

Mostra Muntanya i Aventura: Projecció d'El gran hito, Salto i Fluvius

La Cate

A les 18 h

Festa jove amb el grup Clima

Sala Municipal

A les 23 h

L'Escala

Concert-vermut a càrrec de Carles Benavent. Actes complementaris a l’exposició Pujolboira, apropar-se a la pintura

Alfolí de la Sal

A les 12 h

Presentació del llibre Homenatge a Lluís Llach, de Jordi Magrià

Al CER

A les 19.30 h

Figueres

Grup de teatre, a càrrec d’Aula de Teatre

Oficina Jove de l’Alt Empordà

De 10 a 13 h

Participants a partir de 14 a 22 anys

Gratuït

Hora del conte (+ 3 anys): Contes amb Kamishibai, amb ClarArt

Biblioteca Fages de Climent

A les 12 h

Figueres solidària amb La Palma. Concert de piano a càrrec de la concertista Carme Vilà Fassier. Hi intervindran Josep Maria Cortada de La Funcional Teatre i la soprano Ilona Schneider

Cercle Sport Figuerenc

A les 18 i a les 20 h

Aportació voluntària

Concert obert amb George Old

Taberna Libraria

A les 20 h

Llançà

Actes Festivitat St. Antoni Abat. Trobada d’animals de companyia, a càrrec de Lladruc

A les 11 h

Benedicció dels animals

A les 12 h

Tot seguit, exhibició de cavalls a càrrec de l’Hípica la Crinera

Projecció de la desfilada 20/73 duta a terme a la Residència Can Marly amb motiu dels 20 anys de vestits confeccionats per Stephane Delaporte per la companyia I per què no?

Sala d’actes de la Casa de Cultura

A les 21 h

Taquilla inversa (tota la recaptació anirà a favor de la Companyia I per què no?)

Roses

Passejades d’història

A la Ciutadella

A les 11 h en català i francès / A les 12 h, en castellà

Preu: 4 € adults i gratuït als menors de 7 anys

No inclou l’entrada al recinte

Un mirador fortificat

Castell de la Trinitat

D’11 a 17 h en català, castellà i francès

Preu: 4 € adults i gratuït als menors de 7 anys

No inclou l’entrada al recinte

Activitats familiars autoguiades: El Joc del Castell i Scape Kids Pirata

Castell de la Trinitat

D’11 a 17 h

Activitat lliure en horari d’obertura del castell

Preu: 3 €

Ball amb Gemma i Blanca

SUF

A les 22 h

Preu: 7 €

Vilafant

Donació de plasma

Centre Cívic Les Mèlies

De 9.30 a 14 h i de 16 a 21 h

Diumenge 30

Agullana

Ball a càrrec de Millenium. Grup i berenar

Sala Polivalent

A les 17.30 h

Entrada: 5 €

Cadaqués

Fira de Brocanters

Passeig de Cadaqués

Tot el dia

Castelló d'Empúries

Enfarina’t, descobreix l’Ecomuseu Farinera

Ecomuseu Farinera

A les 12 h

Preu 5€

Reserves als telèfons 972.250.512 i 688.331.094

Festa de la Candelera. Sardanes amb La Principal de la Bisbal

Plaça dels Homes

A les12 h

Concert i ball amb La Principal de la Bisbal

Sala Polivalent

A les 18.30 h

L'Escala

Acte de cloenda i concert vermut de música tradicional, a càrrec del grup Quarts de tres

Alfolí de la Sal

A les 12 h

Figueres

76è Aplec de Sant Pau de la Calçada. Audició de Sardanes per la cobla Foment del Montgrí

Era del Mas

A les 11 h

Missa

Capella de Sant Pau

A les 12 h

Tot seguit, es continuarà amb les sardanes

Hi haurà venda de flaones

Circ contemporani. The End is Nigh!, amb La Barque Acide

Teatre Municipal el Jardí

A les 20 h

Llançà

Ball amb Pedro Rico

Gimnàs de l’INS

A les 18 h

Preu: 6 €

Roses

Activitats familiars autoguiades: La motxilla d’en Milfulles i Safari al museu

La Ciutadella

De dimarts a dissabte de 10 a 14 h

Activitat lliure en horari d’obertura de la Ciutadella

Preu: 3 €

Passejades d’història

A la Ciutadella

A les 11 h en català i francès / A les 12 h, en castellà

Preu: 4 € adults i gratuït als menors de 7 anys

No inclou l’entrada al recinte

Un mirador fortificat

Castell de la Trinitat

D’11 a 15 h en català, castellà i francès

Preu: 4 € adults i gratuït als menors de 7 anys

No inclou l’entrada al recinte

Activitats familiars autoguiades: El Joc del Castell i Scape Kids Pirata

Castell de la Trinitat

D’11 a 15 h

Activitat lliure en horari d’obertura del castell

Preu: 3 €

Ball amb el Duet Sharazan

A la SUF

A les 18 h

Preu: 7 €

Espectacle commemoratiu dels 40 anys del Grup de Teatre de Roses i acte de comiat als integrants que han deixat recentment el GTR