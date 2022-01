El darrer cap de setmana de l'exposició homenatge a Pujolboira de l'Escala tindrà dos concerts: el dissabte 29 de gener el d'en Carles Benavent i en Roger Mas, baix i piano jazzistics, i el diumenge 30 de gener el de música tradicional amb el grup Quarts de Tres. Tots dos seran a l'Alfolí de la Sal a les 12 del migdia.

Carles Benavent (Barcelona, 1954) és un baixista de prestigi internacional, pioner en la introducció del baix elèctric dins del flamenc, gràcies al seu treball amb Paco de Lucía. També ha col·laborat amb primeres figures mundials com Miles Davis, Chick Corea o Camarón de la Isla. Actualment no deixa de col·laborar amb grans músics internacionals i actua molt amb el seu grup amb el pianista Roger Mas i el bateria Joey Baron.

Roger Mas és un dels pianistes de jazz més prestigiosos de l'escena catalana, mereixedor de premis com el del Concurs Nacional Amajazz 2004, finalista al Premi Tete Montoliu 2005, el Concurs Nacional Debajazz 2006, el Circuit Ecos Jazz el 2007, 2008 i 2009, el de Músic de l'Any el 2007 per l'AMJM, i Disc de Jazz de l'Any 2007 pel seu àlbum Mason (amb el Roger Mas Quintet), i el 2010 per Evolution (amb Víctor de Diego Group). Ha tocat amb els millors grups del panorama actual, com Perico Sambeat, Enric Oliver 5t, Jo Krause Quartet o Víctor de Diego Group, entre d'altres. Actualment centra la seva activitat en les seves actuacions com a solista i grups com el de Carles Benavent.

El grup Quarts de Tres és una "cobla de tres quartans", o cobla antiga, formada per flabiol i tamborí, sac de gemecs i tarota. És una formació tradicional que durant segles ha portat la música a les festes i celebracions de la nostra terra i era molt habitual a l'Empordà. Quarts de Tres està format per Manel Pedreira, al falbiol i tamborí; Jordi Jordà al sac de gemecs i Raül Moliner a la tarota, tres músics veterants que porten molts anys interpretant música tradicional havent actuat arreu de Catalunya i també a Galicia, França, Escòcia, Holanda i Portugal. Per aquest concert de cloenda de l'exposició homenatge a Pujolboira han preparat un repertori amb temes tradicionals exclusivament altempordanesos.