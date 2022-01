El Grup de Teatre de Roses celebrarà el seu 40è aniversari el proper diumenge 30 de gener a les 19 hoers al Teatre Municipal, amb la representació d’una obra que al mateix temps vol servir d’homenatge a dos dels seus integrants recentment desapareguts: Cristina Barceló i Joan Fibla. Per recordar-los, el grup porta a escena una obra construïda sobre la base dels darrers espectacles en què els dos actors van coincidir sobre l’escenari: Mozart, Salieri i el rèquiem Iinacabat i El somni d’una nit d’estiu.

Aquest matí ha tingut lloc la presentació de l’esdeveniment al Teatre Municipal de Roses, acte que ha comptat amb la presència de la presidenta del Grup de Teatre de Roses, Teresa Seseras; l’alcalde de Roses, Joan Plana; i el regidor de Cultura, Èric Ibáñez.

Seseras ha explicat que la representació del proper diumenge consitirà en una obra de petit format, "que comptarà amb la professionalitat i rigorositat de tots els nostres muntatges, i que servirà per homenatjar la Cristina i en Joan i totes aquelles persones que han format part de la companyia al llarg d’aquesta llarga trajectòria". Per a la presidenta, el grup de teatre compta "amb un gran arrelament a la població i al seu territori, ja que durant aquests 40 anys ha dut a terme muntatges no tan sols al teatre municipal o a la SUF, sinó també a localitzacions com la Ciutadella, treballant en moltes ocasions amb equipaments i entitats de la vila com la Biblioteca o les escoles de Roses, entre d’altres".

Des de les primeres obres representades, el Grup de Teatre de Roses ha viscut una trajectòria de continus reptes i superacions que l’ha dut a ser considerat un dels grups amateurs de més rellevància i solvència del panorama teatral gironí. Fins avui, comptabilitza una cinquantena d’obres representades, amb un ampli repertori que es mou des del teatre popular i costumista, fins al teatre de cabaret, l’opereta, el clàssic o el contemporani, treballant al llarg d’aquests anys sota les ordres de l’Ignasi Tomàs i, més recentment, de qui prengué les regnes de la direcció de la companyia, en Jaume Sastre.

La seva tasca els ha dut també a participar en certàmens fora del municipi, com diferents edicions de la Nit de Poetes de Girona o el Festival Transcomarcal de Tatre i Música del Vallespir, així com a participar en la pel·lícula Morir en tres actes, produïda per TV3. Destaca també el nodrit nombre de col·laboradors que els ha permès excel·lir en les diferents disciplines, com les pianistes Carmen Vilà i Pilar Guarné; el compositor i guitarrista Feliu Gasull; les corals Cantiga i Lerània; el poeta Enric Casasses; els pintors Martí Vergoñós i Joan Comella; o l’escultor Narcís Costa, entre molts altres.

Els inicis del Grup de Teatre

Tot i un primer intent de formació de l’actual grup de teatre esdevingut l’any 1976 amb la interpretació de l’obra El cap de l’alcalde, de Carles Valls, fou la tardor del 1981 quan el grup es constituí amb motiu de la representació d’Els Pastorets. Al llarg d’aquests 40 anys, Els Pastorets han evolucionat i crescut gràcies a l’aportació constant de nous actors i actrius –en moltes ocasions, amb segones generacions d’una mateixa família–, i ha passat de la trentena de persones que inicialment pujaven dalt de l’escenari a comptar amb més de 200 participants, entre actors i actrius del GTR i veïns del municipi.

Una participació que, tal i com ha destacat Teresa Seseras, "mostra l’arrelament d’aquestes representacions a la vila, esdevenint al llarg dels anys punt de trobada entre generacions i un símbol de la cohesió entre els habitants de Roses, fet que ha produït que siguin moltes les persones que sentin el grup de teatre com quelcom propi". Seseras creu que, en certa manera, es pot dir que Els Pastorets han esdevingut la "pedrera" del grup de teatre, ja que era la porta d’entrada de moltes persones al món de la interpretació i del teatre. "És per això que estem convençuts que la representació de diumenge serà una celebració tant del grup de teatre com de tot el poble", ha declarat.

L’alcalde de Roses, Joan Plana, ha coincidit en la idea que aquest 40è aniversari és una celebració de tothom. "L’esforç i l’enorme dedicació en temps, i sovint també econòmica, que moltíssimes persones han realitzat al llarg d’aquests 40 anys de manera desinteressada i amb una gran il·lusió, han fet que el Grup de Teatre de Roses compti amb un gran reconeixement i estimació". I com a representant del consistori, ha agraït públicament la feina del grup de teatre "per l’enorme aportació feta en aquestes quatre dècades i la més merescuda felicitació per haver arribat fins aquí".

El regidor de Cultura Èric Ibáñez ha animat a tothom a assistir i "fer-se seva aquesta important celebració" recordant que les entrades ja estan a la venda al preu de 5€ i es poden adquirir a través de la pàgina web rosescultura.cat o bé presencialment a les taquilles del teatre, el dijous i divendres de 10 a 14 h.

Grup de Teatre de Roses

El GTR (Grup de Teatre de Roses) neix a Roses, de la necessitat de llibertat d’expressió d’un grup de gent durant l’època de la Transició a la democràcia d’aquest país, i per donar continuïtat a la tradició teatral d’aquesta població interrompuda als darrers anys del franquisme.

Aquesta formació fixa com a objectiu l’exigència tècnica i interpretativa necessàries per, defugint lectures superficials, assolir aquella capacitat d’expressió i comunicació que permetessin fer viure intensament el teatre a tots dos costats del teló.

El repertori que treballen és ampli i variat: des del teatre popular i costumista fins al teatre de cabaret, l’opereta, el clàssic o el contemporani.