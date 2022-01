Fins al 13 de març, la seu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya a Figueres acull l’exposició Denise Scott Brown. Travelling with Denise, una mostra fotogràfica en la qual, a través de vint-i-quatre fotografies que l’arquitecta nord-americana va fer de ciutats i paisatges dels anys seixanta, principalment als Estats Units. Es tracta d’una nova manera d’observar la ciutat i el seu entorn i posant en valor aspectes que no s’havien percebut abans. També es recullen imatges de Las Vegas i de l’arquitectura històrica de Venècia. Tot el material ha estat seleccionat per l’arquitecta Maria Pia Fontana i ha comptat amb la col·laboració de la mateixa Denise Scott.