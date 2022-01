Des de la primera edició de la Fira de l’Oli d’Espolla, els organitzadors sempre han tingut molta cura en l’apartat divulgador. A cada edició que se succeïa, es creava el cartell corresponent que es distribuïa arreu per fer-ne difusió. Rere cada cartell, però, no només hi havia una estratègia, també un creatiu. D’aquests la que més anys n’ha fet, quasi una vintena, és Cécile Gras. Aquest dijous s’inaugura, a les 5 de la tarda, una retrospectiva a l’aire lliure on s’exposen els vint-i-cinc cartells, del primer al darrer, creat per Pep Canaleta, amb mides diferents tot aprofitant portals i finestres on transcorre la fira.

Espolla recupera el temps celebrant, ara sí, els 25 anys de la Fira de l’Oli i l’Olivera Aquesta no és l’única exposició de la fira. També s'ha inaugurat, al Sindicat, una mostra d’una vintena de fotografies antigues, en blanc i negre, del poble que formen part de l’arxiu municipal. Són imatges sorprenents que evidencien la transformació viscuda els darrers anys per Espolla. "Semina il Vento" es projecta a la Fraternal Dissabte 22, a les 16.30 hores. Un paràsit, aparentment invencible, està matant les oliveres centenàries a Les Pouilles, al sud d’Itàlia. La Nica, de 21 anys, torna al poble amb la il·lusió de treballar l’olivar de la seva àvia, però haurà d’enfrontar-se amb aquest problema. Aquest és l’argument del film Semina il vento de Danilo Caputo que es projecta dissabte a la Fraternal. La projecció, en versió original subtitulada, es complementa amb una xerrada del tècnic Jordi Mateu, qui parla sobre el fràgil equilibri entre natura i agricultura. La Ludwing Band actua diumenge a Espolla Diumenge 23, a les 15 hores. Un dels grans valors de les fires és que es nodreixen de la creació local. A Espolla també passa. Entre les propostes d’enguany destaquen les actuacions dels grallers i la coral d’Espolla i, sobretot, el concert de La Ludwig Band. És l’any 2017, quan la formació comença a tocar les cançons que Quim Carandell acumulava des de l’adolescència. Des del Cuartelillo d’Espolla, la base operativa del grup, aquest assaja, evoluciona i es perfecciona. Sona folk pedant, cançons de pastorets i heptasíl·labs que parlen de la vida i rimen assonants, temes quotidians amb girs inesperats que el temps va descobrint.