Castelló d'Empúries

VI Cicle de conferències. Desxifrant Jeroni Pujades, a càrrec de Jordi Álvarez i Serra, investigador

Sala Gòtica

A les 19 h

Figueres

Club de lectura fàcil. El teu nom és Olga, de Josep Maria Espinàs; adaptació de Salvador Comelles

Biblioteca Fages de Climent

A les 16 h

Descobreix jocs de taula!, a càrrec de Coach Galàctic

Oficina Jove

de 18 a 20 h

Participants de 14 a 29 anys

Gratuït

Presentació del llibre Som dones, som lingüistes, som moltes i diem prou, de Carme Junyent. Presentació a càrrec de Carla Ferrerós

Biblioteca Fages de Climent

A les 18.30 h

Concert de Rodrigo Laviña y su Combo (Extraño Weys)

La Cate

A les 20.30 h

Llançà

Espectacle de màgia, a càrrec de JMàgic, Maga Charlotte, Simplemente Pepe i Karlus

Sala d’actes de la Casa de Cultura

A les 11 h

Activitat gratuïta

Inauguració de la sala noble de la Residència Can Marly

Residència Can Marly

A les 18 h

Entrega de la Beca Coll-Alcocer (beca d’ajut a l’estudiant)

Sala noble de la Residència Can Marly

A les 18.30 h

Pregó de Festa Major, a càrrec de Mayte Carreras

Sala d’actes de la Casa de Cultura

A les 19 h

Obra de teatre Un mort a mitges, a càrrec de Mayte Carreras i Cristina Solà

Sala d’actes de la Casa de Cultura

A les 19.30 h

Activitat gratuïta

Correfoc, a càrrec dels Diables de l’Albera

Plaça Major i entorns

A les 21 h

Música i diversió amb Merkado Negro i tot seguit, Banda Neón

Pavelló Municipal d’Esports

A les 23.30 h

Activitat gratuïta.

Roses

Visita guiada al port i a la llotja de Roses

Port de pesca

A les 16.30 h

Preu: 6 € adults i 3,5 € (6-17 anys)

Inscripcions: Oficina de Turisme tel. 972 25 73 31 - turisme@roses.cat

Superlectors. Club de lectura a partir de 10 anys, a càrrec de la Glòria Puigdevall

Biblioteca Municipal

A les 17.30 h

Inscripcions: Biblioteca de Roses, tel. 972 15 09 28 - biblioteca@roses.cat

Teatre: Història d’un senglar (o alguna cosa de Ricard)

Teatre Municipal

A les 20.15 h

Preu: 15 €

Dissabte 22

Cabanes

Inauguració de l’exposició Història del grup de teatre 125 volts

Plaça dels Drs. Heras

A les 12 h

Espectacle infantil a càrrec de Més Tomàcat

Sala de ball

A les 18 h

L'Escala

Visita amb realitat virtual

MAC Empúries

A les 11 h

Espolla

El futur de l’albera: paisatge agrícola o industrial?

Sortida de l’aparcament la Coromina

A les 10 h

Taller d’olis d’oliva per a gourmets, a càrrec de Laura Masramon

Sala de la Fraternal

A les 10.30 h

Projecció de la pel·lícula: Semina il vento, de Danilo Caputo (V.O. italiana amb subtítols en castellà)

Sala de la Fraternal

A les 16.30 hores

«Qui és la plaga? El fràgil equilibri entre natura i agricultura, amb la presència de Jordi Mateu Pozuelo, Cap de la Secció de Prevenció i Lluita Fitopatològica del DAAM»

Sala de la Fraternal

Després de la pel·lícula

Taller ball de l’oli

Sala de la Fraternal

A les 20 h

Figueres

Grup de teatre, a càrrec de l'Aula de Teatre

Oficina Jove De 10 a 13 h

Participants a partir de 14 a 22 anys

Gratuït

Presentació del llibre Al peu de la lletra: sobre Verdaguer i altres escriptors, de Narcís Garolera. Presentació a càrrec de Joan Ferrerós

Biblioteca Fages de Climent

A les 12 h

Marató de documentals amb «Salvador Dalí, a la recerca de la immortalitat»

Cinemes Las Vegas

A les 16 h

Llançà

Missa solemne en honor al Sant i el Cant dels Goigs

Església Parroquial de Sant Vicenç

A les 11 h

Concert de Sardanes, a càrrec de la Cobla Ciutat de Girona

Plaça Major

A les 12 h

Festa de Les Llances i tot seguit, concert a càrrec de la llançanenca Encarni i Frank Rojo

Sala d’actes de la Casa de Cultura

A les 18 h

Activitat gratuïta

Música i diversió amb Clima i tot seguit, Orquestra Maribel

Pavelló Municipal d’Esports

A les 23.30 h

Activitat gratuïta

El Port de la Selva

Teatre: Assajos oberts (al públic), amb Saki Guillem, Eduard Altaba i Artur Ponsà preparant la presentació de Freqüentitat Modernada, al Festival Barnasants 2022

El Cuartelillo

A les 19 h

Roses

Roses a peu. Cadaqués – Roses: el Camí de les Dones, (anada en barca)

Port de pesca o als espigons de la riera Ginjolers

A les 9 h

Preu: 2 €

Dificultat: mitjana - alta

Durada: 4 h 30’ (temps de ruta)

Distància: 10,7 km

Desnivell: 450 m

Aforament limitat

Informació: Oficina de Turisme de Roses (tel. 972 25 73 31)

Ball amb l’Andreu de Roses

A la SUF

A les 22 h

Sant Pere Pescador

Teatre. No hi ha lladre que per bé ni vingui, de Dario Fo, de la Cia. Tequatre

Centre cívic

A les 20 h

Diumenge 23

Cabanes

Ofici solemne amb acompanyament de cobla

A l’església

A les 11 h

Sardanes

Plaça de l’Ajuntament

Després de l’ofici

Concert i ball a càrrec de l’orquestra La nova Blanes

Sala de ball

A les 18 h

Castelló d'Empúries

Enfarina’t, descobreix l’Ecomuseu Farinera. La visita al museu et permet descobrir la fàbrica de farina i el sistema tradicional de mòlta

Ecomuseu Farinera

A les 12 h

En acabar es farà un tastet de pa de Tramuntana, cervesa Rufa i Aigua de Vilajuïga, i sucs de fruita per als nens

Aforament limitat

Info & Reserves: 972 25 05 12 i 688 33 10 94

Preu: 5 €

L'Escala

Presentació de la nova edició de Solitud, de Víctor Català. La presentació la farà l’editor Jordi Cornudella, juntament amb Toni Sala i Vicenç Pagès

Alfolí de la Sal

A les 12 h

Visita romana

MAC Empúries

A les 11.30 h

Espolla

25a edició de la Fira de l’Oli i l’Olivera

Pels carrers d’Espolla

Durant tot el dia

Inflables i jocs infantils

Era d’en Niceto

També poden estar a l’inici de la fira

Durant tot el dia

Entrepà de sussissa amb oli o allioli

Plaça Marquès de Camps

Durant tot el dia

Gimcana per a la mainada

Plaça Marquès de Camps

Durant tot el dia

Música en viu: Trobasons

Plaça Marquès de Camps

A les 10 h

Música en viu: Xaranga bufatramuntana

Pels carrers del poble

A les 10.30 h

‘Oli en un llum!’ Photocall, per a totes les edats. Marta & Petra - Art per tots costats

Sala la Coromina

D’11 a 14 h

Música en viu: Mini-stress

Plaça del Marquès de Camps i pels carrers del poble

A les 11.30 h

Inauguració de la fira. Processó de Sant Sebastià amb els Grallers d’Espolla

Sala de la Fraternal

A les 12 h

Missa solemne cantada amb la Coral d’Espolla

A l’església

A les 12.30 h

Música en viu: Xaranga bufatramuntana

Pels carrers del poble

A les 13 h

Música en viu: La Ludwig Band

Plaça del Marquès de Camps

A les 15 h

Concurs de llançament de pinyol d’oliva, 22a edició

Davant de l’església

A les 15.30 h

Ball de l’oli, comiat de germanor de la Fira de l’Oli

Davant de l’església

A les 17 h

Ball de festa major amb el grup Sharazan

Sala de la Fraternal

A les 19 h

Figueres

Quasi òpera, amb Illuminati. Estrena Temporada XTAC

La Cate

A les 18 h

La Jonquera

Concert amb Sergio y Betty

Sala Societat Unió Jonquerenca

A les 17 h

Preu: 5 €

Lladó

La vida secreta de Tennessee Williams, amb Martí Peraferrer

Teatre Sindicat

A les 18 h

Preu: 12 €

Llançà

Concert de Gospel, a càrrec de Empordà Gospel Choir

Sala d’actes de la Casa de Cultura

A les 12 h

Activitat gratuïta

Obra de teatre infantil Chikaka Magic Show, a càrrec de Nanu Ferrari

Sala d’actes de la Casa de Cultura

A les 16 h

Gratuït

Concert de Festa Major, a càrrec de l’Orquestra Nova Saturno

Pavelló Municipal d’Esports

A les 17 h

Activitat gratuïta

Roses

Sortida: Vilamaniscle – Puig Esquers

Estació d’autobusos

A les 7 h

Durada: matinal

Més informació: www.cabirols.cat

Ball amb Xus de Santa Coloma

A la SUF

A les 18 h

Preu: 7 €

Sant Pere Pescador

Espectacle infantil Anem amunt, amb Els Atrapasomnis