Sant Pere Pescador celebra, aquest cap de setmana, la festa major d’hivern. Ho fa amb certes limitacions, ja que no es podran fer tots els actes tradicionals a causa de les mesures per la Covid-19. Malgrat tot, això no impedeix que el cartell llueixi amb diferents propostes de teatre, música i art.

La celebració s’inaugura amb l’ofici aquest dijous, tot coincidint amb la festivitat del patró, sant Sebastià. Un cop acabada la missa està prevista una audició de sardanes amb l’orquestra Maravella. La mateixa formació, a partir de les 7 de la tarda, ofereix un concert de gala al centre cívic. No obstant això, cal destacar que, seguint la normativa, el concert té aforament limitat i no es pot fer balls.

Divendres, a les 6 de la tarda, l’artista Ana Novella presenta la seva obra recent a l’exposició Tres parells d’ales a la capella de Sant Sebastià, un espai on, ja fa un temps, es fan exposicions. Novella ha utilitzat diferents formats i suports, sigui llenç, paper, fusta o catifa, per donar vida a les seves creacions: «Una col·lecció d’éssers alats d’alta jerarquia amb ulls a les ales», tal com ella mateixa els descriu. «Són àngels serafins que acompanyen els paisatges del Fluvià, barrejant-se amb la fauna i la flora, agitant les seves sis ales i dormint entre els arbres», descriu l’artista qui admet creure «en l’alquímia de l’art». Així, en el seu taller, cada dia veu aparèixer escenes quotidianes de la seva vida o transforma retalls dels seus somnis. Novella assegura que en aquest procés percep influències variades que van des dels prerafaelites anglesos als surrealistes com Remedios Varo, Chagall fins al Bosco o l’art brut de Dubuffet o el poeta William Blake. La mostra també es pot veure dissabte de 12 a 2 del migdia i la setmana següent, amb cita prèvia.

Els actes segueixen dissabte a les 8 del vespre amb la representació de l’obra No hi ha lladre que per bé no vingui, de Dario Fo, al centre cívic. La peça, a càrrec de Tequatre, és una comèdia d’embolics ambientada a la Itàlia d’entreguerres, quan el feixisme assetjava el país, i tracta d’una parella que vol tenir una aventura extramatrimonial. L’entrada és gratuïta. Finalment, la festa de sant Sebastià es tanca diumenge amb un espectacle per als més petits de casa, a càrrec dels Atrapasomnis. La regidora de Promoció Econòmica i Cultura, Sònia Ortega, explica que «la pandèmia ha impedit fer més concerts, sobretot encarats al jovent, però ja comencem a treballar per preparar la campanya cultural de primavera i estiu, que inclou també la festa major».