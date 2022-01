Després de set anys de silenci, Rodrigo Laviña y su combo (Extraño Weys) torna a l’escena amb el treball Say it loud, un disc preciosista amb sons que viatgen a través del vinil i les caixes de ritmes, amb textures com la psicodèlia seixantera, homenatge al pop català i a la música brasilera. Se’ls pot escoltar aquest divendres, a les 20.30 hores, a la Sala La Cate de Figueres.