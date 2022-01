L’antiga Residència Can Marly de Llançà, una casa senyorial catalogada com a Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, obre, divendres a les 6 de la tarda, les portes de la seva sala noble, totalment restaurada, amb l’entrega de la beca Coll-Alcover per a estudiants, una ajuda creada pòstumament per voluntat expressa de la professora Josefina Alcocer. La nova sala és de petites dimensions però molt elegant i es vol dedicar a presentacions de llibres, casaments i actes culturals. Segons explica la regidora de Cultura, Sònia Sarola, és l’únic que s’ha pogut restaurar de la casa, cedida per tres dècades a l’Ajuntament. La resta queda pendent i amb molts projectes sobre la taula com instal·lar un museu de la Tramuntana o traslladar-hi el Museu de l’Aquarel·la.

El nou Espai Jove de Llançà obre l’activitat a la històrica residència Can Marly La inauguració de la sala s’inclou entre els actes de la festa major de Sant Vicenç, que ha arrencat aquest dimarts amb una xerrada sobre el canvi climàtic a càrrec del meteoròleg Alfred Rodríguez Picó. Del programa, que s’allarga fins diumenge, han caigut algunes activitats a causa de la situació pandèmica com ara una botifarrada organitzada per la Colla del Ranxo i tots els balls al pavelló –tant el de Merkado Negro i Banda Neón de divendres; el de Clima i l’orquestra Maribel, dissabte com el de l’orquestra Nova Saturno, diumenge– que es transformen en concerts. Alfred Rodríguez Picó fa una xerrada a Llançà sobre el canvi climàtic a l'Alt Empordà La festa s’ha programat pensant en tots els públics. Així, la mainada pot gaudir de dues propostes de màgia: Simplemente Pep i Karius divendres a les 11 del matí a la Casa de Cultura i Chikaka Magic Show de Nanu Ferrari, diumenge, a les 4 de la tarda, al mateix espai. No faltarà teatre amb la representació divendres de la comèdia Un mort a mitges de Mayte Carreras qui ha estat convidada a fer el pregó de la festa. Un dels moments àlgids serà el correfoc que oferiran els Diables de l’Albera, dissabte a les 9 del vespre pel centre de la vila, així com el concert d’Empordà Gospel Choir, diumenge al migdia a la Casa de Cultura. Val a dir que enguany es farà l’entrega de les Llances als guanyadors de l’edició passada, acte que va caldre posposar per la pandèmia, i que s’inaugura una exposició pels 21 anys de l’arxiu municipal, dijous a la Casa de Cultura. Mayte Carreras actua a la Casa de Cultura Divendres 21, a les 19 hores. L’actriu i monologuista Mayte Carreras ha estat convidada a fer el pregó de la festa major de Llançà, un acte que serveix simbòlicament per obrir la celebració. El fa divendres a la sala d’actes de la Casa de Cultura, mitja hora abans de representar, juntament amb Cristina Solà, la comèdia Un mort a mitges. Les dues propostes són gratuïtes. 'Chikaka Magic Show', un espectacle familiar Diumenge 23, a les 16 hores. Chikaka Magic Show és un espectacle familiar musicat on Nanu Ferrari, el pallasso-mag fa participar tant a nens i nenes com als adults a partir de gags, màgia i bombolles de sabó. Es fa aquest diumenge a la Casa de Cultura de Llançà. És gratuït.