Els tenors Ezequiel Casamada, Albert Mora i Miquel Cobos són Il·luminati, una petita companyia nascuda el 2017 amb l’espectacle Tenors. Seguint la mateixa filosofia de barrejar òpera i humor, neix ara Quasi Opera que s'estrena aquest diumenge a les 6 de la tarda a la Sala La Cate de Figueres.

A banda de passar una bona estona, Quasi Opera cerca reflexionar una mica sobre els límits i les convencions de l’art en general i, més particularment, del cant. Així, el muntatge es nodreix de moltes peces del repertori operístic com àries, però també cançó napolitana, catalana i espanyola, cantades a pèl, sense micròfons ni amplificadors que desnaturalitzen la veu operística. Els tres tenors es veuran obligats a superar diferents obstacles, tant materials com artístics i sensorials, per dur a bon port el concert. L’espectacle dura aproximadament una hora i les entrades costen entre 8 i 10 euros.

L'obra està produïda per la Federació d'Ateneus de Catalunya (FAC). Cada any, la FAC produeix un espectacle que es representa en els teatres de la XTAC, la xarxa de teatres més gran de Catalunya, amb un total de 41 espais escènics del territori català. La XTAC té com a objectiu dinamitzar aquests espais teatrals oferint formació als programadors, avantatges i descomptes econòmics en la programació d’espectacles, i un ampli catàleg d’obres disponibles per girar, així com un intercanvi permanent entre els teatres que en formen part.