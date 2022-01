Sovint la perspectiva de gènere només emmascara una realitat que continua sent sexista i discriminatòria. Això és el que queda pal·lès al llibre Som dones, som lingüistes, som moltes i diem prou (Eumo Editorial) on Carme Junyent i una setantena de dones lingüistes analitzen l’ús i l’abús del llenguatge suposadament no sexista dins els àmbits de l’administració, l’educació i l’entreteniment i proposen alternatives, maneres de dir i maneres de fer, que responguin als canvis socials i reflecteixin la presència de tots en tots els àmbits de la vida. Junyent visita la biblioteca de Figueres divendres a dos quarts de set de la tarda per parlar-ne al costat de Carla Ferrerós.

El llibre ha generat polèmica i debats encesos a les xarxes socials, sobretot a propòsit de la conveniència dels desdoblaments o l’ús del tercer gènere, a més d’una gran expectació entre el públic. Segons l’editora Montse Ayats, «davant d’un debat viu i d’actualitat com el del llenguatge inclusiu ens semblava oportú escoltar veus autoritzades com la de Carme Junyent». L’acte a Figueres l’organitza Òmnium Cultural.