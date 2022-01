La comissió del Carnaval de l'Escala, les diferents colles locals i l'Ajuntament de l'Escala han acordat ajornar el Carnaval d'aquest any i passar-lo al mes de juny.

La situació epidemiològica està suposant molts entrebancs per tal que es puguin construir les carrosses i fer les disfresses a temps. Això, combinat amb la possibilitat que al febrer no es poguessin fer totes les activitats previstes a la programació, especialment el ball o el dinar de germanor, ha fet que, en una reunió celebrada aquesta setmana, totes les parts hagin consensuat que la millor opció és passar el Carnaval d'aquest any al mes de juny i intentar fer una programació completa.

Fa uns anys ja es va decidir implantar una edició extraordinaria d'estiu de la rua del Carnaval, en format nocturn, que es va fer amb molt bon balanç a nivell de públic i participants. En les properes setmanes es decidirà quin és el format que es fa aquest any el Carnaval, que en tot cas es preveu pel cap de setmana de l'11 i 12 de juny.