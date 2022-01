La programació de La Cate de Figueres arrenca aquesta setmana amb una sessió d'òpera: La Traviata, de Verdi. Una esplèndida versió del Festival de Salzburg 2005 amb la diva del moment, l'Anna Netrebko que es podrà veure el dijous dia 20, a les 19.15 hores.

En tan sols uns anys, Anna Netrebko s'ha convertit en una de les intèrprets més aclamades del nostre temps, amb una popularitat que transcendeix amb molt els límits de la música clàssica. I les seves aparicions en l'escenari generen èxits de taquilla a tot el món. Anna Netrebko està en camí de convertir-se en la nova “diva assoluta”.

Aquest enregistrament de La Traviata de Verdi del Festival de Salzburg 2005 representa el punt culminant de la temporada de festivals: és una producció que va capturar l'actuació triomfal, no només d'Anna Netrebko com Violetta Valéry, sinó també la de Rolando Villazón com el seu amant Alfredo. La glamurosa soprano russa i el tenor mexicà es van convertir en el nou equip de somni del món de l'òpera. En aquest sentit, la premsa internacional va ser unànime a l'hora d'elogiar als cantants: "rang fenomenal, timbre celestial, delicadesa musical i poderosa, presència carismàtica a l'escenari. El baríton austríac Thomas Hampson es va encarregar de retratar magistralment al pare d'Alfredo. La producció teatral de Willy Decker, austera i elegant, va convertir Anna Netrebko en el centre d'atenció constant.

A més, el diumenge 23 tindrà lloc a La Cate la presentació de la nova producció de la Federació d'Ateneus de Catalunya, a través de la Xarxa de Teatres Amateurs de Catalunya: Quasi Opera. Una comèdia fantàstica, a cavall entre el teatre i l'òpera.

De la mateixa manera que amb el seu primer espectacle Tenors, Quasi Òpera pretén, a través de l’humor, fer un recorregut per les peces més conegudes del repertori operístic, musical, cançó Napolitana etc que caracteritzen el repertori de la corda de Tenor, probablement el tipus de veu més conegut entre el gran públic, gràcies als recordats concerts dels anys 90 dels tres tenors.

En aquest cas però l’espectacle es situa en una «master class» d’un famós tenor en hores baixes.

Com tothom sap i com el seu nom indica, la «master class» és la classe magistral que ofereix, algú amb un prestigi reconegut a uns alumnes anònims desitjosos de rebre els coneixements del mestre. El problema ve quan aquests alumnes tenen un nivell molt baix o pel contrari un nivell molt alt. Si el nivell es baix es fàcil que el mestre perdi la paciència (qui li mana haver de rebaixar-se d’aquesta manera) i si el nivell dels estudiants és massa elevat i algun dels alumnes sobresurt en excés es probable que el mestre no vulgui escoltar-lo gaire. A través d’una sèrie de personatges, alguns aparentment normals i altres una mica peculiars, es viuran les vicissituds i tràngols pels que ha de passar el Maestro (en Italià és com tothom se li dirigeix) i es podran escoltar alguns dels grans «Hits» del repertori Tenoril i, a més, alguns dels problemes que pateixen els cantants: inseguretats, seguretat excessiva, obssessions etc.