L’obra Història d'un senglar (o alguna cosa de Ricard), obre aquest divendres, 21 de gener, a les 20.15h, la programació teatral d’hivern-primavera al Teatre Municipal de Roses. Guardonada amb el Premi Butaca 2021 al Millor espectacle de petit format i interpretada per Joan Carreras, l’obra gira entorn als mecanismes de poder contemporanis, el desig i el ressentiment, i proposa una reflexió sobre els límits de l'ambició humana.

Joan Carreras dona vida a un actor s'enfronta al repte d'interpretar Ricard III, el monarca despietat de la tragèdia de Shakespeare. Durant tota la seva vida, ha interpretat papers secundaris i pensa que mereix aquesta oportunitat. Durant la construcció del personatge, les afinitats entre l'actor i el monarca anglès comencen a aflorar. Tots dos són ambiciosos i intel·ligents. A mesura que les seves històries de vida s'entrellacen, la relació entre l'actor, el personatge i l'espectador es va fent més estreta.

Un monòleg escrit per Gabriel Calderón (Montevideo, 1982), un dels autors i directors uruguaians de més renom internacional, ha escrit més de vint obres de teatre i ha estat reconegut amb diversos premis, entre els quals destaca el Premio Nacional de Literatura en dues ocasions: el 2011 per Mi pequeño mundo porno i el 2016 per l’antologia Tal vez la vida sea ridícula.

Joan Carreras (Barcelona, 1973) es va formar a l’Institut del Teatre i compta amb una amplíssima trajectòria sota les ordres de directors com Ferran Madico (Molt soroll per no res), Rosa Novell (Les dones sàvies), Magda Puyo (L’excés), Ariel García Valdés (Galatea), Àlex Rigola (Titus Andrò-nic, Suzuki I i II, Woyzeck, Glengarry Glen Ross, Santa Juana de los mataderos, Ricardo 3o, Arbusht i la segona temporada de Julio César), Josep Maria Mestres (La filla del mar) i Àngel Llàcer (El somni d’una nit d’estiu), entre d’altres.

Les entrades (15€) ja es poden adquirir a rosescultura.cat o bé presencialment a les taquilles del teatre els dijous i divendres de 12 a 14 h.