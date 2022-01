En el marc del pla de vacunació massiu contra la Covid-19, la Regió Sanitària de Girona continua programant diverses jornades obertes a la població. Les previstes a l'Alt Empordà aquest mes de gener, sense necessitat de demanar cita prèvia són les següents:

Dimarts 18 de gener:

Roses, de 15 a 19 h, al Mercat.

Dimecres 19 de gener:

L'Escala , de 17 a 19 h, a la Sala Polivalent

, de 17 a 19 h, a la Sala Polivalent Roses, de de 8.30 a 13.30 h i de 15 a 19 h, al Mercat

Dijous 20 de gener:

Vilafant , de 16 a 18h, al CAP Vilafant

, de 16 a 18h, al CAP Vilafant Roses, de 8.30 a 12.30 h, al Mercat

Divendres 21 de gener:

Roses, de 15 a 19 h al Mercat

Dijous 27 de gener:

Cadaqués , de 16 a 19 h, al Teatre Art i Joia

, de 16 a 19 h, al Teatre Art i Joia L'Escala , de 17 a 19 h, a la Sala Polivalent

, de 17 a 19 h, a la Sala Polivalent Vilafant, de 16 a 18 h, al CAP Vilafant

Està previst que els propers dies s'organitzin més dates.

També està actiu el servei de cita prèvia a vacunacovidsalut.cat per vacunar-se al CAP o a un punt de vacunació poblacional. Un d'aquests és el Molí de l'Anguila de Figueres, on aquesta setmana hi ha previstes jornades de vacunació infantil. Dimarts 18 i divendres 28 de gener, de 17 a 19 hores es pot demanar cita per a la vacunació entre 5 i 11 anys.