Ca l’Anita de Roses inaugura aquest dissabte l’exposició de Xavier Gimbernat que porta per títol Simplement Gimbernat. La mostra es podrà visitar tots els dies de la setmana fins al 28 de febrer i ofereix un recorregut pels paisatges empordanesos que li són propis, així com per les vivències del seu recent viatge a Senegal.

D’arrels empordaneses, nascut a Figueres el 1973, Gimbernat es manifesta de forma tardana i ens convida a fer un viatge als sentiments més profunds. Les seves pinzellades són fruit de la contemplació i, més enllà dels colors i de les formes, dels estils i de les tendències, obre les portes als ulls del visitant convidant-lo a dissenyar la seva pròpia percepció, inspirada, però, per les seves mans. Tot i fer anys que es dedica a la pintura, no ha estat fins ara que Xavier Gimbernat ha començat a compartir públicament les seves obres, amb una primera exposició realitzada el passat mes d’octubre a la ciutat de Figueres. Xavi Gimbernat presenta, per primer cop, les seves creacions a la casa Vila Rubio L’exposició de Ca l’Anita permetrà al públic rosinc i visitant, conèixer el món que el pintor plasma en les seves teles, basat en el paisatge que l’envolta, aquell que albira des de la barraca del seu olivar entre Roses i Cadaqués, així com les vivències d’un recent viatge al Senegal, escenari que el va captivar. La inauguració tindrà lloc el proper dissabte 22 de gener, a les 19 hores. Entrada lliure amb reserva prèvia a rosescultura.cat. L’horari de sala per visitar l’exposició fins al 28 de febrer és de dilluns a diumenge de 10.30 a 13.30 i de 17 a 19 h.