La biblioteca de Figueres fa una crida per trobar lectors que s’animin a endinsar-se en l’assaig 23 F. Anatomía de un instante de Javier Cercas, un relat vibrant, tens i minuciós que comença com una novel·la policíaca i s’acaba com una de terror. La voluntat és que el dijous 10 de febrer, a les 6 de la tarda, els lectors es trobin en una tertúlia conduïda pel professor de literatura, Joan Manuel Soldevilla. Hi ha també un al·licient: l’endemà es representa la versió teatral de l’obra al Teatre El Jardí.