L’escriptora barcelonina Carme Caum (1988) és l’encarregada d’impartir un nou taller d’escriptura creativa a joves d’entre 12 i 16 anys, que habitualment estan estudiant l’ESO, aquest gener i febrer a la sala Adela Riera de la biblioteca de Figueres. La proposta no és nova i es repeteix per la bona acollida de les anteriors edicions.

L’objectiu d’aquest taller, que es fa els dies 18 i 25 de gener i l’1 i 8 de febrer, entre les 17.30 i les 19 hores, és oferir als joves un espai per practicar jocs literaris amb els quals se’ls plantegen diferents reptes: superar una escaramussa de paraules, córrer sota una tempesta de mots-maleta, parlar de parelles atípiques o de títols que mosseguen. La finalitat és crear relats i llegir-los a la resta de participants del taller i aprendre a obrir les portes de l’escriptura i la creació com una manera també de conèixer-se un mateix. Per participar-hi cal inscriure’s a la mateixa biblioteca o trucar a l’equipament (972 677 084).