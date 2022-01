Aquest matí ha tingut lloc al Teatre Municipal de Roses la presentació del festival ‘Roses solidària amb La Palma’ que tindrà lloc el proper 28 de gener al mateix teatre. La proposta, nascuda de la iniciativa de la pianista Carmen Vilà, compta amb el suport del Rotary Club Roses-Empuriabrava i de l’Ajuntament de Roses. Tots els fons recaptats amb la venda d’entrades es destinaran als damnificats per l’erupció del volcà de l’illa de La Palma.

El festival aplegarà l’actuació de Ian i Russó Sala, Madame Mustach, Ignasi Tomàs, Inés Coca, Illona i Clàudia Schneider, Carmen Vilà, Ioga, les acadèmies de dansa Dany’s, Gabriela Martin, Mònica Lucena, Sílvia Busquets i Sara Garcia i les escoles de Roses. Tindrà lloc en una doble sessió, a les 17 i a les 20 h de divendres 28 de gener.

Les entrades tenen un preu de 10€ i ja es poden comprar a través de la pàgina www.rosescultura.cat, o bé presencialment a les taquilles del teatre municipal els dijous i divendres en horari de 10 a 14 h. Durant la vetllada es realitzarà també el sorteig de diferents vals i lots de restaurants i comerços de Roses que han volgut participar en la iniciativa.

Joan Plana, alcalde de Roses, ha expressat la seva satisfacció en constatar com "una vegada més Roses torna a mostrar la seva vessant més humana i solidària, com ve succeint històricament a través d’iniciatives i esdeveniments impulsats pels propis veïns i veïnes i entitats, un fet que ens ha d’omplir d’orgull. Aquest mateix matí he parlat telefònicament amb representants del Cabildo de l’illa de La Palma per informar-los de l’acte que realitzarem a Roses i fer-los arribar el nostre escalf i implicació en aquests moments difícils".

Carmen Vilà, impulsora del festival, ha manifestat sentir una gran emoció en veure la resposta que ha tingut la proposta, "tant per part d’entitats, comerços i ajuntament, com per part dels artistes que participaran, gràcies als quals el festival aplegarà actuacions de gran qualitat, amb una quarantena d’artistes implicats i solidaris sobre l’escenari."

Ramon Falgas, president en funcions de Rotary Club Roses-Empuriabrava, ha explicat que "en el mateix moment en què Carmen Vilà ens va explicar la seva idea, no vam dubtar ni un moment a participar-hi. De cap de les maneres el Rotary podia faltar en una iniciativa que té com a finalitat oferir l’ajut del nostre poble als habitants de La Palma que tant han perdut.".

En la mateixa línia, Èric Ibáñez, regidor de Cultura de Roses, ha fet palès el suport del consistori amb la iniciativa, "que demostra com Roses torna a mobilitzar-se per ajudar les víctimes d’aquesta catàstrofe. Animem tothom a contribuir amb aquesta causa, comprant l’entrada del festival i gaudint de la vetllada cultural i solidària que tindrà lloc el proper dia 28".