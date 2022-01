La Salle Figueres ofereix un programa de formació per a pares i mares interessats a millorar les seves habilitats per educar els seus fills i filles. Amb la col·laboració de l’AMPA de l’escola, el centre ofereix tres xerrades virtuals obertes al públic en general per ajudar les famílies partint de les seves necessitats, de les dificultats quotidianes i de les seves capacitats, i ho fa des del diàleg, la reflexió conjunta i l’acompanyament d’experts.

Les xerrades volen ser un espai d’intercanvi d’experiències i de coneixements entre professionals de l’educació i psicòlegs i famílies amb fills d’edats similars. Properament, el 18 de gener a les vuit del vespre es fa la primera conferència: Alimentació i creixement, a càrrec de Blanca Ribot Serra, nutricionista humana i dietètica. El 27 de gener a la mateixa hora Judit Besora, fundadora de La Tribu i graduada en Peaceful Parenting, parlarà de Límits i explosius emocionals. Amb dates pendents de concretar, també es durà a terme una xerrada sobre Addiccions a les tecnologies. Les xerrades volen ser un espai d’orientació per aprendre criteris i pautes educatives que afavoreixin el desenvolupament integral dels infants i joves i on descobrirem que educar és un camí que, pares, mares i fills, han de recórrer i gaudir plegats. Són obertes al públic en general i són gratuïtes. Requereixen inscripció. Més informació i inscripcions a la web de l’escola www.figueres.lasalle.cat.