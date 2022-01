La-sala.online programa per aquesta setmana l'actuació de Maken Row & friends, on hi haurà en Habibi, Oscar Sax, Kyo Izzy i la Haly. Es pot seguir en streaming des dels canals de Twitch i YouTube, aquest dijous 13 de gener a les 20:30 hores.

Maken Row és un productor de música urbana empordanès. Ha treballat amb artistes de renom com Kodigo o Juan Magan. Ha tret cançons per les millors discografiques del món: Universal i Warner, i ha fet gires per gairebé tot el món com a DJ. Té l'estudi a Cabanes, MK Studios, on també hi han les oficines de la seva productora, Liv Agency, i a diari hi passen artistes urbans d'arreu de Catalunya. Un d'ells és en Habibi, que després de fer més de 10 milions de visites a plataformes digitals amb cançons com Zina, Guajira oToi et Moi.. Ara està preparant el seu primer àlbum. També, Kyo Izzy i la Haly, que el 2022 serà el seu primer any com a artistes professionals, i tenen moltes sorpreses que aniràn sortint enguany. I finalment, Oskar Sax, que acaba d'arribar de la seva primera gira per USA, també està preparant el seu primer àlbum després de més de 500 actuacions en els últims tres anys.