El concert de cloenda de la festa major de Fortià amb el quartet Millenium, celebrat diumenge passat, va reunir una setantena de persones, entre elles públic arribat de fora el poble. Aquest va ser, com explica el regidor Pol Meseguer, l’acte més multitudinari de tots els que es van fer el cap de setmana. El regidor destaca també que totes les activitats previstes es van poder fer sense problemes.

Entre les propostes programades enguany cal ressaltar dues visites guiades: una, a l’església parroquial per divulgar-ne el patrimoni i, l’altra, a l’entorn natural del poble per conèixer els ocells comuns que nien o tenen presència en el municipi. Ambdues activitats van generar interès entre els assistents que van preguntar tota mena de detalls sobre les temàtiques. Cal destacar que la festa major de Fortià ha estat la primera que s’ha fet aquest any a la comarca, ja que Llers va decidir posposar-la, un altre any, per la incidència de la pandèmia.