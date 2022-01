Ja ha arribat el gran dia, l’arribada dels personatges més esperats per una gran part de la població de casa nostra, pels més petits, pels més innocents. Arriben els tres Reis d’Orient carregats d’il·lusions i esperances. La cita és aquest dimecres a la tarda-vespre a tots els pobles de la comarca i ho fan adaptant-se a les circumstàncies. En algunes cavalcades, com la de Figueres, Ses Majestats lluiran mascareta, així com la resta de la comitiva. Quelcom substancial és que s’elimina el llançament de caramels per evitar les corredisses habituals i, fins i tot, que bona part del públic segueixi la rua.

A Figueres, la cavalcada recupera el recorregut de fa dos anys –l’any passat va ser estàtic al passeig Nou– i es clou a la Rambla en un gran escenari on els Tres Reis rebran, cadascun d’ells, les claus de la ciutat i hi faran el tradicional pregó. Els acompanyen els altres protagonistes de la festa, com són en Fumera, la Cartera Reial, el Carboner, entre d’altres.

La rua, com cada any, té previst arrancar a les 7 de la tarda des del carrer Borrassà i seguir tot el llarg del carrer Nou des de la Creu de la Mà. Com fa dos anys, la comitiva reial, formada per 8 carrosses i uns 250 figurants voluntaris, a l’arribada a la font Lluminosa trenca pel carrer Castelló, la plaça Catalunya i la plaça del Gran. Aquest punt torna a ser habilitat com a espai de baixa intensitat sensorial. Com explica la regidora de Festes, Ester Marcos, quan s’arriba a aquest punt tant la il·luminació com la música s’adapta. «Això permet tenir aquest espai d’acollida», reconeix la regidora, que encara recorda emocionada l’agraïment d’una persona, que ara també fa de voluntària a la cavalcada, que mai abans havia pogut veure ni viure la festa per aquesta problemàtica sensorial.

Des de la plaça del Gra, la rua enfilarà el carrer Rutlla i Blanc, i ja a la placeta baixa de la Rambla, les carrosses seguiran pel vial de pujada perquè, tal com comenta Marcos, és molt més ampli i permet un millor esponjament del públic. De fet, des de les 5 de la tarda, totes les terrasses de les cafeteries hauran d’alliberar l’espai. Aquesta mesura se suma a moltes altres que s’han pres, com ara fer un test d’antígens als Reis el mateix dia o que cap comparsa es barregi l’una amb l’altra, per evitar cap ensurt.

A l’Escala, l’associació Skalamàgica, junt amb l’Ajuntament, ja ho té tot a punt pel gran dia. La voluntat és que els Reis arribin per mar a les 5 de la tarda, concretament a la platja de les Barques. A diferència d’altres anys, no es fa el tradicional tocamans, sinó que els Reis Mags saludaran des de la distància i rebran la clau del poble de mans de l’alcalde. Per la forta tramuntana d'avui, s'han fet canvis en el recorregut que estava previst inicialment. Així, la comitiva reial entrarà pel camí Ample cap a les 18h i faran un breu recorregut, que passarà per l'avinguda Ave Maria, la plaça de les Escoles, el carrer Rusiñol i acabarà a la Sala Polivalent, on s'ha decidit traslladar el campament per a major seguretat tant del seguici reial com dels assistents.

A les 18.30h està previst que l'alcalde de l'Escala rebi a Melcior, Gaspar i Baltasar a l'accés del campament reial i els entregui la clau màgica per poder dur els regals a tots els escalencs i les escalenques. Just després, els assistents podran visitar el campament reial, que estarà obert fins a les 21.45h.

🚨NOU COMUNICAT DELS REIS DE L'ORIENT

💨Per la forta tramuntana, canvis en l'horari, el recorregut i l'emplaçament del campament reial

🕓Arribada pel camí ample a les 18h, seguint Av. Ave Maria fins Sala Polivalent, on hi haurà el campament reialhttps://t.co/nT05Bi2uaJ pic.twitter.com/eimrhHLXY7 — Ajuntament l'Escala (@EscalaMunicipal) 5 de enero de 2022

Aquest espai, on les famílies poden veure des del naixement fins als escrivans i els preparatius, restarà obert de les 18.30 a les 21.45 hores. L’entrada es farà a través de la baixada d’en Monjo. A l’Escala tampoc es repartiran caramels.

A Roses, ja fa anys que els Reis d’Orient no arriben per mar. Ho fan per terra en una rua que surt a les 7 de la tarda des de l’Oficina de Turisme i va fins al port esportiu. Enguany no hi ha rebuda de Ses Majestats a la plaça Frederic Rahola i la rua inclou sis carrosses i un centenar de figurants. A Roses ja fa anys que no es donen caramels, els donen en mà.

D’altra banda, a Llançà, els Reis tenien previst arribar al port des del Castellar, com explicà la regidora Sònia Sarola a aquest Setmanari. La situació meteoròlogica fa que finalment, arribin directament al Pavelló Municipal d'Esports, a partir de les sis tarda. Allà també es farà la salutació i l'entrega de la clau del municipi per part de l'alcaldessa Núria Escarpanter. L'aforament serà limitat i es seguiran totes les mesures de seguretat i higiene marcades per la Covid-19.

Amb una desfilada amb vaixells pels canals d'Empuriabrava arriben Ses Majestats a Castelló d'Empúries. Mitja hora més tard, a les 16.30 hores, es preveu que la cavalcada reial i tota la seva comitiva faci una recepció davant la capella de la Verge del Carme, un dels punts més emblemàtics de la marina. El següent pas del recorregut és l'anada al nucli antic, a Castelló d'Empúries. Allà, la cavalcada hi arriba a les set de la tarda i té previst recórrer des del carrer Santa Clara fins a la llotja. Davant la portalada de la basílica es farà la recepció reial.

Durant el matí, els Reis Mags ja han visitat a la gent de la Residència Toribi Duran i han entregat els regals als residents del centre, acompanyats de membres de la corporació.

Els treis Reis també visiten la Jonquera aquest dimecres, entre les 17.30 i les 19.30 hores. Ho fan a la sala de la Societat Unió Jonquerenca i, tot adaptant-se a la situació epidèmica, la rebuda reial dels infants es farà de manera esglaonada. Així, s'ha dividit el poble en quatre zones i cadascuna té un horari específic. La mascareta serà obligatòria i caldrà mantenir la distància de seguretat. Val a dir que, a la rebuda, hi participen els Tambors de l'Albera.

Canvis pel mal temps

Diversos municipis han comunicat que hi hauran canvis en les cavalcades a causa del fort vent que s'ha aixecat aquest dimecres 5 de gener.

A Vilafant, s'anul·la la cavalcada amb les carrosses reials com estava previst i traslladen el campament reial, el pessebre vivent i la rebuda dels Reis Mags a l'interior del pavelló. A partir de les sis de la tarda es podrà gaudir del màgic espai i a les set està prevista la rebuda de Ses Majestats.

A Sant Climent Sescebes, els Reis Mags arribaran directament a la Sala de Ball a partir de les sis de la tarda i no a la plaça, com s'havia previst.

A Viladamat, a més de la situació meteorològica adverteixen també de l'augment de casos de Covid-19 al poble. És per això que s'ha decidit passar el campament reial a l'Església, a partir de les 19 hores.