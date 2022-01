L'Ajuntament de Figueres ha presentat la Gran Cavalcada dels Reis d’Orient que es celebrarà aquest dimecres 5 de Gener. Enguany, es tornarà al recorregut adaptar fa dos anys, acabant així la rua a la Rambla, en un gran escenari on tothom podrà veure, a més del reis, els personatges més icònics de la cavalcada: en Fumera, la Cartera Reial, el Carboner, etc. Al costat d’aquest hi haurà una zona habilitada per persones amb discapacitat.

El dia 5 de gener a les 19 hores, la comitiva Reial sortirà del carrer Borrassà i enfilarà el carrer Nou des de la Plaça de la Creu de la Mà. A partir d’allà, el traçat repetirà el de fa dos anys (Carrer Castelló, Plaça Catalunya, Plaça del Gra, Carrer Rutlla, Carrer Blanc) amb la diferència que enfilarà la Rambla pel vial de pujada, facilitant així que el públic quedi més esponjat ja que en aquest vial hi ha molts més metres quadrats de vorera. Un gran escenari a la Rambla acollirà el final de la cavalcada, amb la benvinguda de l’Alcaldessa, el parlament dels Ses Majestats i l'aparició d'altres personatges icònics del Nadal figuerenc.

S’ha establert un protocol per a complir amb totes les recomanacions proposades pel departament de Salut. Ses Majestats i tota la comitiva (exceptuant músics o artistes de foc) aniran amb mascareta. Aquest any no hi haurà caramels per evitar l’intercanvi d’aquests i així, evitar el contagi. Malgrat fer-se a l’aire lliure, es recorda l’obligatorietat de la mascareta a tothom que vulgui assistir-hi, i es recomana especialment que en portin els menors.

Aquest any s’ha continuat habilitant una zona de baixa intensitat sensorial a la Plaça del Gra per a totes aquelles persones que tinguin més sensibilitat als sorolls i a la música amb un volum alt. La comitiva estarà formada per 8 carrosses amb les respectives comparses i hi participaran uns 250 figurants.

"Hem treballat molt per tenir una cavalcada amb tota la normalitat possible. Mantenint les mesures de seguretat, però amb la màxima il·lusió", declara l'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó.

"Com ja vam fer al 2019, hem fet una aposta clara per fer una cavalcada inclusiva, amb l'espai de baixa intensitat sensorial i l'espai habilitat per a persones amb discapacitat. Per què tothom pugui viure intensament un dia com aquest", afegeix la regidora de festes, Ester Marcos.