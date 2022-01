Els Pastorets de Figueres representen la segona funció, aquest diumenge 2 de gener, l'endemà del primer dia de l'any. L'actuació serà a partir de les 18 h, a la Sala La Cate de Figueres, com l'anterior. Tal com van fer el dia de Sant Esteve, els àngels, els dimonis i els pastors pujaran a l'escenari per interpretar la tradicional versió del Primer Nadal dels Pastors de Mossèn Rosend Fortunet.

Altres funcions de l'obra: Dissabte 8 de gener, a les 20 h

Diumenge 9 de gener, a les 18 h (dia de les dones)